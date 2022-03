UWV: werkgevers kijken bij werven personeel minder naar diploma’s

Zeven op de tien ondervraagde werkgevers gaven aan afgelopen twee jaar al vacatures vervuld te hebben met kandidaten die eigenlijk niet beschikten over de gestelde functie-eisen. Vooral relevante werkervaring werd in de praktijk losgelaten als criterium. Dit speelde met name in de publieke sector, de bouw, de detailhandel en de autobranche. Eerder onderzoek wees al uit dat het steeds lastiger wordt voor werkgevers om vacatures te vervullen.

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit van het UWV verwacht dat werkgevers in de toekomst vaker ‘water bij de wijn’ zullen moeten doen als het gaat om functie-eisen. ‘We verwachten dat, indien de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, of zelfs toeneemt, werkgevers steeds vaker hun functie-eisen zullen bijstellen. Het zal steeds moeilijker worden om kandidaten te vinden die helemaal of zelfs grotendeels aansluiten op de functie’, stelt ze in een verklaring.