Beurshandel in teken van Oekraïne en Chinese lockdowns

De beurshandel op het Damrak blijft maandag in het teken staan van de Russische oorlog in Oekraïne, die naast het menselijk leed grote verstoringen veroorzaakt in de wereldhandel. Behalve de impact van de oorlog is het gevaar van economische schade door corona ook nog niet verdwenen. Zo legde China, dat een strikt coronabeleid hanteert, de belangrijke zakenstad en technologiecentrum Shenzhen een lockdown op.

De Chinese lockdowns wakkeren de vrees aan voor meer verstoringen in de toeleveringsketens. Het Taiwanese Foxconn liet weten zijn productiefaciliteit in Shenzhen te sluiten vanwege de lockdown. Foxconn is een belangrijke toeleverancier van het Amerikaanse techconcern Apple en zet onder meer de iPhones van dat bedrijf in elkaar.

Aan het oorlogsfront zullen de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne maandag per videoverbinding worden voortgezet. Afgelopen weekend werd bekend dat de Russische president Vladimir Poetin bereid zou zijn om zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski te ontmoeten.

Federal Reserve

Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal woensdag waarschijnlijk voor het eerst in jaren de rente gaan verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te openen. De aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,6 procent hoger. In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds dik 4 procent kwijt door zware koersverliezen onder de Chinese techbedrijven.

Aandelenbeurs Moskou

De aandelenbeurs in Moskou blijft ook deze week gesloten. Het is sinds 28 februari niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs. Vanwege de ingang van de zomertijd in de Verenigde Staten opent Wall Street de komende twee weken om 14.30 uur Nederlandse tijd.

Op het Damrak zullen informatieleverancier Wolters Kluwer en platenlabel Universal Music Group mogelijk bewegen op adviesverhogingen door Barclays. Levensmiddelenconcern Unilever profiteert daarnaast mogelijk van een adviesverhoging door Bernstein.

Olieprijzen

Alfen kondigde aan dat Greener Power Solutions zijn vloot van mobiele energieopslagsystemen van Alfen verder heeft uitgebreid tot ruim boven de 60 stuks. In 2021 bestelde Greener Power Solutions al 30 stuks van de mobiele batterijen die dienen als een duurzaam alternatief voor dieselaggregaten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 106,53 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 110,27 dollar per vat. De euro was 1,0911 dollar waard, tegen 1,0934 dollar op vrijdag.