Doden door luchtaanval op wooncomplex in Kiev

Door een Russische luchtaanval op een wooncomplex in Kiev zijn zeker twee doden en twaalf gewonden gevallen, melden de hulpdiensten in de Oekraïense hoofdstad. Ook zijn tientallen bewoners zijn geëvacueerd.

Het gebouw in het noorden van Kiev telt negen verdiepingen. Van de gewonden zijn er drie overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen zijn ter plekke behandeld. Elders in Kiev is volgens het stadsbestuur de fabriek van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov aangevallen.