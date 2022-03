Arbo Unie: werkgevers denken dat derde personeel ongezond leeft

Een derde van het personeel bij een gemiddelde werkgever leeft ongezond. Dat is althans wat honderden werkgevers in doorsnee denken die door arbodienstverlener Arbo Unie zijn ondervraagd. Het gros van de ondernemers praat daarbij niet met het personeel over een gezondere levensstijl. Volgens Arbo Unie kan een ongezonde leefstijl het werk negatief beïnvloeden. Volgens de dienstverlener zorgt een combinatie van sociaal-emotionele en van fysieke factoren ervoor dat iemand lekker in zijn vel zit.