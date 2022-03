Beurs in Hongkong onderuit door koersval Chinese techbedrijven

De aandelenbeurs in Hongkong ging maandag hard onderuit. Vooral de Chinese technologiebedrijven kregen rake klappen door de zorgen over de hardere aanpak van de sector door Beijing en de lockdown in de Chinese miljoenenstad Shenzhen. Het belangrijkste technologiecentrum van China wil zo de opmars van het coronavirus in toom houden. Ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die voor flinke verstoringen zorgt in de wereldhandel, hield de financiële markten in de greep.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 3,8 procent kwijt en bereikte het laagste niveau in zes jaar. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, internet- en gameconcern Tencent en maaltijdbezorger Meituan kelderden tot 10 procent. Naast de zorgen over de strengere aanpak van de machtspositie van de grote techbedrijven door Beijing maken beleggers zich zorgen over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar een aantal Chinese techbedrijven hun beursnotering dreigen te verliezen.

Het oplaaiende aantal coronabesmettingen in China en de strenge maatregelen om het virus terug te dringen wakkerden daarbij de vrees aan voor meer verstoringen in de toeleveringsketens. Het Taiwanese Hon Hai Precision, beter bekend als Foxconn, liet weten zijn productiefaciliteit in Shenzhen te sluiten vanwege de lockdown. Foxconn is een belangrijke toeleverancier van het Amerikaanse techconcern Apple en zet onder meer de iPhones van dat bedrijf in elkaar. Het bedrijf liet wel weten de productie in Shenzhen te verhuizen naar andere locaties. Het aandeel Foxconn daalde 0,5 procent op de beurs in Taiwan.

De andere Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio toonde wat herstel na de zware verliezen van vorige week en eindigde 0,6 procent hoger op 25.307,85 punten. Beleggers keken vooral uit naar het rentebesluit van de Bank of Japan later deze week. De hoofdindex in Shanghai verloor 1,7 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 1,2 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent.