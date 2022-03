Tsjetsjeense leider Kadirov claimt in Oekraïne te zijn

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov beweert dat hij in Oekraïne is. In een video op Telegram zegt hij ten noordwesten van Kiev te zijn, bij het vliegveld Hostomel dat het toneel is geweest van hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense soldaten. Of zijn claim klopt, en of hij echt in Oekraïne is, kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zondag had Kadirov al aangekondigd naar zijn troepen in Oekraïne te zullen reizen.