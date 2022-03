Partijbestuur Volt: risico's gedrag Gündogan onderschat

Het partijbestuur en partijleider Laurens Dassen van de politieke partij Volt hebben de risico's van het vertoonde gedrag van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan onderschat. Dat schrijft de partij in een reactie aan NRC. Die krant heeft met vijf mensen gesproken die een melding hebben gedaan over ongewenst gedrag van Gündoğan.

Volt zette Gündoğan vorige maand uit de fractie na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het Kamerlid spande een kort geding aan tegen deze stap. Ze wilde terug in de fractie. Ze kreeg vorige week gelijk van de rechter. Dassen bood daarop Gündoğan excuses aan en samen gaan ze met een bemiddelaar om tafel zitten.

De rechter oordeelde dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". In het kort geding werd Gündoğan beschuldigd van onder meer seksuele avances, problematisch alcoholgebruik en handtastelijkheden. Dat beeld komt ook naar voren in de krant. In een reactie tegen NRC laat Gündoğan weten dat er een "hetze" tegen haar is.

Volt heeft integriteitsbureau Bing ingeschakeld. Daar hebben zich dertien mensen gemeld met klachten over Gündoğan. Het partijbestuur en Dassen laten aan NRC weten dat zij niet zullen "verzuimen de nodige consequenties te verbinden aan de uitkomst". Volt overweegt ook nog in hoger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak.