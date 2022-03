Zelenski: zonder no-flyzone vallen er raketten op NAVO-lidstaten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft er opnieuw bij de NAVO op aangedrongen een no-flyzone in te stellen boven zijn land. Anders zullen er in de nabije toekomst ook raketten terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten, waarschuwde hij.

‘Als jullie ons luchtruim niet sluiten, is het slechts een kwestie van tijd totdat Russische raketten op jullie grondgebied vallen, op het grondgebied van de NAVO’, zei Zelenski in een videotoespraak.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, maakte begin maart duidelijk dat de westerse militaire alliantie niet zal ingrijpen om bijvoorbeeld Russische gevechtsvliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim te weren. Hij wees destijds op ‘de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het conflict niet escaleert en buiten Oekraïne om zich heen grijpt’.

Stoltenberg stelde dat de NAVO niet direct bij de oorlog in Oekraïne betrokken wil worden. ‘Wij zoeken geen oorlog met Rusland’, zei hij. Daarom stuurt de alliantie geen vliegtuigen naar het Oekraïense luchtruim, en geen troepen naar het land, benadrukte hij. Ook al was dat volgens Stoltenberg een ‘pijnlijk’ besluit.

Maar indien er Russische raketten neerkomen op het grondgebied van zijn lidstaten, zou de NAVO alsnog betrokken raken bij het conflict. De videoboodschap van Zelenski komt een dag nadat 35 mensen omkwamen en meer dan 130 mensen gewond raakten als gevolg van Russische luchtaanvallen op de Oekraïense militaire basis in Yavoriv. Die ligt op minder dan 25 kilometer van de grens met NAVO-lid Polen. Het was voor het eerst dat het oorlogsgeweld in Oekraïne de Poolse grens zo dicht naderde.