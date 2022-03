Oekraïne: Russen hebben al zeven ziekenhuizen verwoest

Volgens de Oekraïense minister van Volksgezondheid Viktor Ljasjko zijn zeven ziekenhuizen in Oekraïne onherstelbaar verwoest sinds het begin van de Russische invasie. De bewuste ziekenhuizen zullen na Russische beschietingen volledig moeten worden herbouwd, zei Ljasjko zondag tegen het Oekraïense persbureau Ukrinform.

Meer dan honderd andere zorginstellingen zouden door het militaire geweld zijn beschadigd. Onder medisch personeel vielen in de oorlog tot nu toe zes doden en twaalf gewonden, aldus de minister.

Woensdag was er internationale verontwaardiging toen het Russische leger een kinderziekenhuis annex kraamkliniek in de belegerde havenstad Marioepol bombardeerde. Moskou stelde eerst dat het bombardement ‘nepnieuws’ was en beweerde vervolgens dat het gebouw werd gebruikt door Oekraïense strijders. Zowel Oekraïne als de VN zei echter dat de het gebouw op het moment van de aanval als ziekenhuis functioneerde.