Ruim 1000 mensen geholpen bij ontvangstlocatie Rode Kruis RAI

Bij een ontvangstlocatie van het Rode Kruis in de RAI in Amsterdam zijn inmiddels meer dan duizend vluchtelingen opgevangen, meldt een woordvoerster van de hulporganisatie zondag. Op de locatie, die open is sinds woensdagavond, worden vluchtelingen uit onder meer Oekraïne opgevangen, geregistreerd en doorverwezen naar een plek binnen of buiten de regio Amsterdam. Dat is in eerste instantie een hotel of hostel.