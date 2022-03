Oud-president Obama heeft corona

‘Ik heb zojuist positief getest op Covid’, zei hij op zijn Twitter-account. ‘Ik had een paar dagen een ruwe keel, maar verder voel ik me prima.’ Zijn vrouw Michelle Obama kreeg een negatieve test, zei hij.

‘Michelle en ik zijn dankbaar dat we zijn gevaccineerd en dat we een boosterdosis hebben gekregen’, voegde de voormalige Democratische president eraan toe. Obama riep ongevaccineerden op tot vaccinatie ‘zelfs nu de gevallen dalen’ in het land.

Het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen is de afgelopen weken in de Verenigde Staten drastisch gedaald, tot ongeveer 40.000 dagelijkse gevallen in de afgelopen dagen. Tijdens het hoogtepunt van de omikron-golf medio januari liepen de dagelijkse gevallen in de VS op tot een miljoen. Ook het aantal doden daalt.