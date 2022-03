Staalbedrijf Oekraïne zegt dat grote kolencentrale is beschoten

Russische granaten hebben zondag een grote kolencentrale geraakt waarbij enkele van zijn faciliteiten zijn beschadigd, zegt Metinvest, het grootste staalbedrijf van Oekraïne. Eerder meldde het Oekraïense Openbaar Ministerie dat vijf raketten de fabriek hadden geraakt. De fabriek had de operaties al opgeschort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Metinvest, dat grotendeels in handen is van de Oekraïense zakenmagnaat Rinat Achmetov, zei dat niemand gewond was geraakt bij de beschieting. Wel zou de thermische centrale van de fabriek, die warmte levert aan de naburige stad Avdivka, ten noorden van Donetsk, gestopt zijn met werken.

De kolencentrale bij Avdivka is een van de grootste in Europa en de belangrijkste leverancier van kolen voor de staalproductie in Oekraïne.