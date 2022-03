Drone die niet door NAVO werd onderschept had bom aan boord

Een oude militaire drone van Russische makelij, die vanuit Oekraïne door meerdere NAVO-lidstaten vloog zonder te worden onderschept, had een bom aan boord. Dat maakte de Kroatische minister van Defensie zondag bekend. Hij betreurde de ‘tekortkomingen’ in de reactie van sommige NAVO-bondgenoten. Het opzienbarende incident zal binnen de NAVO worden besproken.

Het onbemande, van afstand bestuurde toestel stortte enkele dagen geleden neer aan de rand van de Kroatische hoofdstad Zagreb. Slachtoffers vielen er niet. Wel ontstond er een grote krater en raakten tientallen geparkeerde voertuigen beschadigd. De drone vloog via Roemenië en Hongarije.

Aanvankelijk was sprake van een verkenningstoestel. Maar de drone droeg een bom die vroeger werd gebruikt voor vliegtuigen uit de Sovjet-Unie. De minister wilde niet zeggen of de bom is ontploft.

Ruim 6000 kilo

De meterslange drone van ruim 6000 kilo, die op 1300 meter hoogte vloog, crashte zeven minuten nadat hij het Kroatische luchtruim was binnengedrongen, waarschijnlijk omdat de brandstof op was. Bij de drone gaat het om een Tu-141 Strizh uit het Sovjettijdperk, een type dat door Oekraïne wordt gebruikt. Zowel het Oekraïense als het Russische leger ontkent iets met het incident te maken te hebben.

De ex-Sovjetrepubliek Oekraïne werd ruim twee weken geleden aangevallen door Rusland. In de oorlog worden ook drones ingezet.