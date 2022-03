Documentaire FVD-lid Van Meijeren zondagavond online

Een documentaire over Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FVD) waarvan de première geweigerd werd door Koninklijk Theater Tuschinski wordt zondagavond om 20.00 uur online gezet, meldt Youtube-kanaal Café Weltschmerz. In de docu, getiteld GIDEON, gaat het Kamerlid op zoek naar ‘antwoorden over het vaccinatiebeleid en de vaccins tegen Covid-19’.

Bioscoopketen Pathé liet zaterdag weten dat de geplande première maandag niet in Tuschinski kon plaatsvinden. Bezoekers en medewerkers hadden de bioscoopketen erop gewezen ‘dat er verschillende uitlatingen over de Holocaust zijn gedaan die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren’. Dat past niet bij de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, aldus Pathé.

Van Meijeren kwam eerder in opspraak na beweringen over het coronabeleid waarbij hij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde. Hij zei onder meer in september dat mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hetzelfde overkwam met allerlei beperkingen als destijds de Joodse gemeenschap.