Opnieuw fors minder nieuwe coronagevallen vastgesteld

Ook vrijdag werden met 69.180 flink meer positieve tests gemeld, evenals donderdag (74.570) en woensdag (74.292). Het zevendaagse gemiddelde is zondag gedaald naar 65.819.

In Amsterdam werden met 1956 de meeste besmettingen vastgesteld, gevolgd door Rotterdam (1206), Den Haag (1078), Utrecht (998) en Groningen (896). Het RIVM kreeg afgelopen etmaal melding van 8 nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het instituut.