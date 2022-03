Politie in Kiev meldt dood Amerikaanse journalist

Een Amerikaanse journalist is door een sluipschutter doodgeschoten in Irpin, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De politie in Kiev meldt op Facebook verder dat zeker een andere journalist gewond raakte.

Volgens de politie gaat het bij de dode om videojournalist Brent Renaud, die voor The New York Times zou werken. De krant zegt in een reactie ‘diep bedroefd te zijn’ over het bericht van Renauds dood, maar dat hij niet voor The New York Times in Oekraïne was.

De politie plaatste bij het bericht foto’s van een lichaam, van een perskaart bevestigd op een kogelwerend vest en van een Amerikaans paspoort. Volgens de documenten gaat het inderdaad om Renaud. De New York Times meldt dat de perskaart, waarop de naam van de krant staat jaren geleden is uitgegeven. Renaud droeg voor het laatst in 2015 bij aan de krant.