Samsom: kabinetssteun voor energierekening subsidieert Poetin

Diederik Samson vindt het geen goed plan als het kabinet voor iedereen de energietarieven verlaagt. Wat hem betreft worden alleen de laagste inkomens geholpen bij de fors gestegen energieprijzen. ‘Los nog van de milieueffecten van de fossiele brandstoffen zijn we Rusland en Vladimir Poetin aan het subsidiëren’, aldus de kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans in televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Samson kan Nederland voor de volgende winter de Russische gaskraan voor twee derde dichtdraaien. Dat is volgens hem te bereiken door meer in te zetten op de opwekking van meer duurzame energie, besparing op het gasverbruik en door eventueel elders gas te kopen.

Nederland heeft volgens Samson ‘geluk gehad’ dat we een zachte winter hebben gehad. Maar bang dat we in de kou komen te zitten, is hij niet. ‘Als eerste kunnen we de kunstmestindustrie afschalen, wat een enorme besparing op gasgebruik geeft. Consumenten zijn pas als laatste aan de beurt om geen gas meer krijgen.’

Hoewel een economische recessie op de loer ligt verwacht Samson dat Nederland en Europa die goed kunnen doorstaan. ‘Daar moeten we ons schrap voor zetten. Het vraagt om meer solidariteit, herverdeling en nog zwaardere offers. Maar Europa is een puissant rijk werelddeel.’

De leiders van de EU-landen willen over twee weken knopen doorhakken over de manier waarop de EU de hoge energieprijzen naar beneden kan krijgen. ‘We gaan kijken wat Europa daar gezamenlijk aan kan doen’, zei premier Mark Rutte vrijdag.