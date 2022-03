Het aantal Oekraïners dat zondag in Nederland werd opgevangen bedroeg volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid ruim 6200. Dat is 1500 meer dan een dag eerder en bijna 3000 meer dan vrijdag.

Het aantal opvangplekken is de afgelopen 24 uur gestegen met 3000 en komt uit op ruim 14.000, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het doel is om zeker 50.000 opvangplekken in ons land te creëren.