Premier Rutte ziet geen recessie ontstaan door oorlog Oekraïne

Premier Mark Rutte verwacht niet dat Nederland binnenkort in een recessie zal raken door de oorlog in Oekraïne. Werkgevers verwachten wel een economische crisis. Rutte vindt de ondernemers ‘te somber’, zei hij in het televisieprogramma WNL op Zondag.

‘Ik vind dat ook niet verstandig om daar over te gaan speculeren. Daar is ook helemaal geen reden voor’, zei Rutte.

Een scenario als in de jaren zeventig van de twintigste eeuw met een langdurig hoge inflatie en een recessie ligt nu op de loer, lieten VNO-NCW en MKB-Nederland eerder deze week weten. Rutte verwacht dat niet. Volgens hem draait de Nederlandse economie ‘als een tierelier’.

Koopkracht

Wel zal de Nederlandse koopkracht dit jaar in de min zitten, verwacht de premier. ‘Het is onvermijdelijk dat we dit jaar niet in de plus komen. Daarna wordt weer een plusje zichtbaar.’ Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de koopkracht mede door de oorlog in Oekraïne met meer dan 3 procent zal afnemen.

Het kabinet trekt wel miljarden uit om vooral de laagste inkomens te helpen. Die hebben het meeste last van de gestegen prijzen, onder meer voor de energie. ‘Maar het heeft niet de pretentie of de belofte dat we daarmee de gevolgen volledig wegnemen. Dat kunnen we niet’, zei Rutte.

Hij acht de kans groot dat de economie van het Westen ‘langjarig’ te maken zal hebben met de gevolgen van de crisis in Oekraïne.