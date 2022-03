Doden en gewonden bij raketaanval op basis nabij Poolse grens

Volgens de autoriteiten werd het zogeheten Centrum voor Internationale Vredesbewaking en Veiligheid getroffen door dertig raketten. In eerdere berichten werd gesproken van acht raketten. Het centrum is een trainingsfaciliteit van het Oekraïense leger, waar soldaten worden opgeleid voor vredesmissies. Het doelwit van de aanval zou een militaire eenheid zijn geweest die daar gelegerd is, zei een legerwoordvoerder tegen het Oekraïense persbureau Interfax.

Volgens een tweet van de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov ‘werken buitenlandse instructeurs’ op de basis. Of die zondag aanwezig waren is niet bekend. De meeste landen hebben hun militaire instructeurs nog voor de Russische inval van 24 februari uit Oekraïne teruggetrokken. In 2014 voerden de Verenigde Staten en veertien andere NAVO-landen nog een legeroefening uit in Yavoriv.

Luchtalarm

Yavoriv ligt zo’n 50 kilometer ten westen van de stad Lviv, waar veel vluchtelingen zich verzamelen om de grens met Polen over te steken. Volgens lokale media is ook het vliegveld van Ivano-Frankove beschoten, halverwege Lviv en Yavoriv. Ook in Lviv zelf klonk in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm. Aan de rand van de stad waren explosies te horen.

Het is voor het eerst dat het oorlogsgeweld dit gebied bereikt en zo dicht de Poolse grens nadert. Een correspondent van het Duitse persbureau DPA meldde dat in het Poolse Przemysl, op zo’n zestig kilometer van Yavoriv, de explosies te horen waren.