Oekraïense vrouw ontvangt voor het eerst postuum heldentitel

De sergeant en militaire arts Derusova Inna Nikolaevna was sinds de Russische invasie in Oekraïne werkzaam in de stad Oktyrka in de regio Soemi. Ze kwam om het leven door Russisch artillerievuur, terwijl ze tien gewonde militairen probeerde te redden.

De titel ‘Held van Oekraïne’ wordt toegekend aan Oekraïners die een heroïsche daad of prestatie op het werk hebben verricht of geleverd. Het is de hoogste staatsonderscheiding die het land kent. Volgens de BBC heeft Zelenski de heldentitel ook aan zeven andere strijders toegekend, onder wie vijf kameraden van de sergeant.