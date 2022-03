Middag van bezinning op Nationaal Ereveld Loenen

Wie met oud-militairen wil praten over wat er gaande is in Oekraïne en de rest van de wereld, kan zondagmiddag terecht op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland). Daar staan oud-generaal Mart de Kruif, hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp en de directeur van ARQ Kenniscentrum voor Oorlog, Vervolging en Geweld, Annelieke Drogendijk, klaar voor een gesprek. Op het ereveld zijn ook andere veteranen, overlevenden en nabestaanden die willen delen wat oorlog met mensen doet.