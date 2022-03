Johnson nodigt Nederland uit voor top met Noord-Europese landen

De Britse premier Boris Johnson organiseert volgende week een top in Londen met de leiders van Noord-Europese en Baltische landen, waar ook Nederland voor is uitgenodigd. De top zal zich voornamelijk richten op de oorlog in Oekraïne en de Europese veiligheid. Namens Nederland is minister van Defensie Kajsa Ollongren aanwezig, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.