Duizenden Italianen horen Zelenski aan in Florence

Duizenden Italianen hebben zich zaterdag in Florence verzameld om de Oekraïense bevolking steun te betuigen en hun afkeer te tonen van oorlog die is ontstaan door de Russische invasie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed zijn zegje via een videoverbinding.

Het plein voor de Santa Croce-basiliek was een zee van regenboog-vredesvlaggen met daartussen het blauw-geel van Oekraïne. Zelenski verscheen op een groot scherm met de mededeling dat zijn land ‘24 uur per dag’ wordt gebombardeerd. De doelwitten zijn scholen, ziekenhuizen, woonwijken en ‘zelfs kerken, zelfs pleinen zoals die van jullie’, aldus de president.

Zelenski herhaalde, vertaald door een tolk, dat tot dusver 79 kinderen om het leven zijn gekomen door het oorlogsgeweld en zei dat Europa niet mag vergeten wat er dezer dagen gebeurt in zijn land. De demonstratie was georganiseerd door de burgemeester van Florence, Dario Nardella. Hij is tevens voorzitter van het netwerk Eurocities waarvan meer dan 200 steden uit 38 landen deel uitmaken.

In Frankrijk toonden naar schatting 10.000 mensen, verspreid over het land, hun medeleven met de Oekraïners. In Parijs gingen ongeveer duizend demonstranten de straat op, velen getooid met blauw-gele badges, sommigen met borden met de oproep Russisch gas te boycotten.