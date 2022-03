Satellietbeelden tonen branden en grote schade in Marioepol

Satellietbeelden die zaterdagmorgen zijn gemaakt van Marioepol tonen enorme beschadigingen van de infrastructuur en gebouwen in woonwijken. Het private Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies meldde bovendien in het westelijk deel van de Oekraïense havenstad aan de Zwarte Zee branden te hebben geconstateerd. Hoge appartementencomplexen hebben grote schade opgelopen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba zei zaterdag dat Marioepol wordt belegerd door de Russische invasietroepen, maar dat de stad nog altijd in handen is van Oekraïense verzetsstrijders. Het gemeentebestuur liet vrijdag weten dat zeker 1582 burgers om het leven zijn gekomen door de Russische bombardementen en beschietingen. Of dat aantal slachtoffers klopt, is moeilijk te controleren.