Branchevereniging wil ‘verantwoorde’ speellimieten online gokken

Kassa onderzocht welke speellimieten jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar kunnen instellen bij de legale online gokaanbieders. Het tv-programma kwam erachter dat dit nogal verschilt. Bij Toto kan iemand per maand nooit meer dan 400 euro verliezen, maar bij andere aanbieders varieert dat en kan het bedrag fors oplopen. Zo kunnen jongvolwassenen bij Bingoal per week maximaal 100.000 euro storten om mee te gokken, aldus Kassa.

Ook de maximale goktijd verschilt. Bij Toto en Fairplay Casino kun je als jongvolwassene maximaal 8 uur per dag gokken, bij Betcity 18 uur per dag. Maar bij alle andere kan het 24 uur per dag. Dit terwijl volgens Kassa deze leeftijdsgroep volgens de wet extra beschermd moet worden.

De VNLOK voert over de kwestie ‘intensief overleg met allerlei betrokkenen waaronder de minister van Rechtsbescherming’, Franc Weerwind. De branchevereniging zegt dat de bewindsman naar verwachting ‘zeer binnenkort’ met een brief hierover aan de Tweede Kamer komt. De VNLOK zegt te hopen dat haar standpunt over de speellimieten wordt overgenomen. De branchevereniging zegt dat haar leden en de hele sector er belang bij hebben ‘spelers die veilige spelomgeving te bieden en daar met elkaar afspraken over te maken’.