Biden trekt 200 miljoen extra uit voor militaire steun Oekraïne

Volgens het ministerie van Defensie van de VS is dat beschikbaar gestelde materieel, waaronder antitankwapens van het type Javelin, inmiddels geleverd aan Oekraïne. Het Amerikaans Congres besloot een paar dagen geleden in totaal 13,6 miljard dollar vrij te maken op de begroting voor humanitaire en militaire hulp aan Oekraïne. Biden zal dat wetsvoorstel waarschijnlijk komende week ondertekenen, waarna het nog even duurt voordat het geld kan worden besteed.

