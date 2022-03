Rusland: zaterdag 79 militaire doelen Oekraïne vernietigd

Het Russische leger zegt zaterdag 79 militaire doelen in Oekraïne te hebben vernietigd. Het gaat onder meer om vier commando- en controlecentra van de Oekraïense strijdkrachten, citeert het Russische persbureau Interfax een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie.

De Russen voerden ook aanvallen uit op zes munitie- en brandstofdepots. Een Oekraïense Mi-24 aanvalshelikopter en drie drones werden neergeschoten, aldus Interfax verder.

Volgens de woordvoerder zijn inmiddels 3593 Oekraïense militaire doelen vernietigd sinds de oorlog ruim twee weken geleden begon. Rusland beweert alleen militaire objecten aan te vallen en geen burgerdoelen. De Verenigde Naties daarentegen zeggen informatie te hebben over het illegale gebruik van clustermunitie door Russische troepen, ook in bevolkte gebieden. Volgens de VN zijn er ook 26 aanvallen bekend op zorginstellingen, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen.

Volgens Moskou hebben de pro-Russische rebellen in de Oekraïense regio Loehansk inmiddels de stad Sjevjerodonetsk bereikt. De Russische strijdkrachten zetten hun opmars in het gebied voort op een ‘breed front’ en rukten nog eens 12 kilometer op. Daarbij kregen ze de controle over meerdere dorpen, wordt gemeld.