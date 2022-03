Zelenski wil in Jeruzalem praten met Poetin over oorlogseinde

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil in Jeruzalem praten met zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin om een eind te maken aan het oorlogsgeweld. ‘Het is momenteel niet constructief elkaar in Rusland, Oekraïne of Belarus te treffen. Dat zijn niet de plaatsen waar we overeenstemming kunnen bereiken over beëindiging van de oorlog’, zei Zelenski zaterdag tegen journalisten.