Geestelijken Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam weg om ‘druk Rusland’

Geestelijken van de Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam verlaten de kerk omdat ze zich onder druk gezet voelen door hun aartsbisschop en de Russische staat, meldt de kerk in een persbericht.

Het gaat om vier priesters en de diaken van de parochie, de ‘heilige Nikolaas van Myra’. De geestelijken nemen de ‘zeer moeilijke stap met pijn in het hart’.

Het was de laatste tijd onrustig rondom de kerk nadat deze had aangegeven de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, Kirill, niet meer te noemen in erediensten wegens uitspraken van deze patriarch over de Russische invasie in Oekraïne.