Zelenski: 1300 Oekraïense soldaten gesneuveld

Over onderhandelingen met de Russen zei de president dat er meer over concrete onderwerpen wordt gepraat dan over ultimatums die over en weer gesteld worden. Hij zei dat het Westen meer bij de onderhandelingen betrokken zou kunnen zijn.

Het aantal doden onder burgers is gestegen naar 579, melden de Verenigde Naties. Volgens de VN zijn nu 2,6 miljoen mensen op de vlucht, bijna 100.000 meer dan vrijdag.