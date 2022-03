Oekraïne verbiedt export kunstmest vanwege oorlog

Oekraïne heeft de export van kunstmest verboden vanwege de oorlog met Rusland. Volgens de Oekraïense regering is kunstmest nodig voor eigen gebruik om zo te zorgen voor voldoende voedsel. Het land had eerder al de uitvoer van verschillende landbouwproducten zoals graan verboden.

In een verklaring stelde het Oekraïense ministerie van Landbouw dat ook de export van grondstoffen voor kunstmest wordt verboden. President Volodimir Zelenski had vrijdag nog gezegd dat het land dit voorjaar zoveel mogelijk gewassen moet zaaien, ondanks de oorlog. Boeren hebben gezegd dat zo snel mogelijk te zullen doen in veilige gebieden.

Ook Rusland heeft een verbod opgelegd op de uitvoer van kunstmest. Rusland is de grootste leverancier van kunstmest aan de Europese Unie. Vanwege de hoge gasprijzen zijn de prijzen van kunstmest naar recordniveaus gestegen. Het grote Noorse kunstmestconcern Yara heeft al de productie moeten verlagen vanwege de hoge gasprijzen.