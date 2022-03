Steden en dorpen solidair met Oekraïne

In veel steden en dorpen in Nederland is zaterdag de Oekraïense vlag gehesen en zijn er bijeenkomsten en manifestaties ter ondersteuning van Oekraïne. Steden als Rotterdam, Tilburg, Wageningen, Den Bosch, Maastricht, Groningen, Amsterdam en Arnhem, maar ook dorpen zoals Beesel, Wijchen, Veghel en het eiland Vlieland doen mee aan een oproep van een groot aantal Europese steden om bijeenkomsten te organiseren of blauw-gele vlaggen uit te hangen.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch zag in een bijeenkomst in het stadhuis van de Brabantse hoofdstad zaterdagmiddag dat de behoefte aan een fysieke ontmoeting erg groot is bij Oekraïense vluchtelingen. ‘Ze kunnen wel online dingen opzoeken, maar een echte ontmoeting is beter.’

Het stadhuis opende de deuren om 13.00 uur voor Oekraïners, en het eerste half uur kwamen er al tientallen vluchtelingen en andere mensen op af, aldus Mikkers. ‘Ook Bosschenaren, die huisvesting aanbieden of taalles willen geven’, zei hij. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente, kerken, het Rode Kruis, vrijwilligerswerk en de rotary om mensen hulp te bieden en hun vragen te beantwoorden.

Solidariteitsbijeenkomst

In de Martinikerk in Groningen vond een solidariteitsbijeenkomst plaats met de Oekraïense ambassadeur en burgemeester Koen Schuiling. Ook daar waren volgens een woordvoerster van de gemeente Oekraïense studenten en landgenoten die gevlucht waren bij. ‘Het was een mooie opkomst’, zei ze. ‘De toespraken waren via tolken te volgen.’

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht zei te hopen dat ‘de Oekraïense en Russische inwoners van onze stad naar Plein 1992 komen, zodat we ook met hen in gesprek kunnen en waar nodig steun kunnen bieden’. Die bijeenkomst begon om 14.00 uur.

Manifestatie

In Amsterdam begint om 18.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek op de Dam. Onder anderen burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak. Op hetzelfde moment is in Rotterdam een bijeenkomst op Plein 1940. Onder meer Victoria Koblenko, Hugo Borst en de ambassadeur van Oekraïne werken mee aan het programma. Ook burgemeester Aboutaleb spreekt en draagt een gedicht voor.

Buiten ons land doen onder meer steden als Brussel, Florence, Frankfurt, Gent, Milaan, Nice, Parijs, Rome, Sevilla, Stuttgart, Stockholm, Tallinn, Riga en Zagreb mee.