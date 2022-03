Commerzbank volgt Deutsche Bank met vertrek uit Rusland

Commerzbank gaf aan geen nieuwe zaken meer te zullen doen in Rusland en de bestaande transacties af te gaan bouwen. De bank had eerder laten weten dat de aanwezigheid in Rusland en Oekraïne niet heel groot is en dat die activiteiten de afgelopen jaren al zijn verminderd.

Deutsche Bank maakte vrijdag een ommekeer met het besluit om toch te vertrekken uit Rusland, want de grootste bank van Duitsland had eerder gezegd in het land te willen blijven.

De grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase vertrekken ook uit Rusland vanwege Oekraïne en de harde westerse sancties.