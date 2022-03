Nieuwe Finse kernreactor begint met energieproductie

De reactor is nu bezig met productie op een laag niveau. In december werd de reactor al opgestart voor het testen van de systemen. Tegen het einde van juli zou die dan op volledige capaciteit moeten draaien en dan goed zijn voor circa 14 procent van de Finse stroombehoefte.

Het is voor het eerst in meer dan veertig jaar dat een nieuwe reactor in Finland in gebruik wordt genomen. Het is ook de eerste nieuwe reactor in Europa in bijna vijftien jaar. Het was eigenlijk de bedoeling dat de reactor in 2009 in gebruik werd genomen, maar vanwege technische en juridische problemen was er veel vertraging.

Finland is voor zijn energie erg afhankelijk van importen uit Zweden, Noorwegen en Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de harde sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk gestegen en Europese landen kijken nu naar manieren om minder afhankelijk te worden van Russische olie en gas. Kernenergie wordt gezien als een goede manier om die afhankelijkheid tegen te gaan. Ook hebben kerncentrales geen uitstoot.