Plan GL en PvdA voor aanpak belastingontwijking grootaandeelhouders

Met het plan worden regelingen aangepakt die volgens de beide partijen belastingontwijking mogelijk maken via box 2. Vooral directeur-grootaandeelhouders (mensen die minimaal 5 procent aandelen van de bv of nv bezitten waarvoor ze werken) betalen belasting via deze box.

Met het voorstel wordt geregeld dat directeur-grootaandeelhouders zichzelf niet meer een laag loon kunnen geven. Daardoor bestaat een groter deel van hun inkomen uit winst waarover minder belasting hoeft te worden betaald. Verder wil het voorstel de mogelijkheden beperken voor dga’s om weinig salaris te krijgen en veel geld te lenen van het eigen bedrijf. Daardoor dragen ze ook minder af aan de fiscus.

Erf- en schenkbelasting

Ook willen PvdA en GroenLinks met het voorstel verhinderen dat dga’s de erf- en schenkbelasting nog gebruiken om belasting te ontwijken. Ze stellen ook voor om de belastingtarieven in box 2 gelijk te trekken met die in box 1. Daardoor zouden dga’s niet meer minder belasting hoeven te betalen dan werknemers met eenzelfde inkomen.

‘Met dit wetsvoorstel zorgen we ervoor dat ook vermogenden een eerlijke bijdrage leveren aan onze collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en zorg’, aldus Henk Nijboer (PvdA). Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) wordt met het initiatiefwetsvoorstel een deel van de gaten in de ‘pretbox’ gedicht, maar is voor de lange termijn is een grondige stelselwijziging nodig.

Progressieve vermogensbelasting

Begin vorige maand kwamen PvdA, GroenLinks en SP ook al met een eigen wetsvoorstel voor een ‘progressieve vermogensbelasting’. Dat betekent hoe hoger het vermogen, hoe meer belasting erover moet worden betaald. Mensen met weinig vermogen zouden volgens het plan worden ontzien.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, wees er onlangs in het tv-programma Buitenhof op dat Nederland vergeleken met omringende landen minder belasting heft op vermogens van particulieren en meer op inkomen uit arbeid. Hij noemde dat geen goede ontwikkeling.