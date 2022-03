Aangifte klokkenluider danswereld Kim Koumans tegen dansleraar

Klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans heeft aangifte gedaan van ontucht door een Brabantse dansleraar. Dat bevestigt de oud-danseres na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad over de zaak. De dansleraar is in 2004 al eens veroordeeld voor ontucht met een ander slachtoffer, zo schrijft de krant.