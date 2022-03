Turkije spreekt van constructieve ontmoeting met Armenië

Cavusoglu sprak aan de zijde van Mirzoyan nadat ze elkaar een half uur hadden gesproken tijdens een diplomatiek forum in de Turkse badplaats Antalya. Turkije heeft sinds de jaren negentig geen diplomatieke of commerciële banden met Armenië, maar voerde in januari gesprekken in een eerste poging de banden te herstellen sinds een vredesakkoord van 2009, dat nooit werd geratificeerd.

De Ottomaanse autoriteiten deporteerden en vermoordden ongeveer 1,5 miljoen Armeniërs tussen 1915 tot 1917. De Amerikaanse president Joe Biden erkende in 2021 dat Turkije zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan genocide. Dat ligt erg gevoelig in Turkije, het land ontkent dat er sprake was van gerichte volkerenmoord.