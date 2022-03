Muziek Pink Floyd niet meer beschikbaar in Rusland

Een deel van de muziek van Pink Floyd is niet meer beschikbaar op digitale muziekplatformen in Rusland en Belarus. De band heeft dat besloten naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Ook alle solowerken van zanger David Gilmour zijn verwijderd.

Pink Floyd wil de oorlog in Oekraïne ‘krachtig veroordelen’, zo staat in een korte verklaring op sociale media.

Voormalig basgitarist Roger Waters liet eerder deze week al weten ‘te walgen’ van de oorlog. Hij noemde het handelen van de Russische president Vladimir Poetin in een reactie op een open brief van een fan uit Oekraïne ‘de daad van een gangster’ en riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Pink Floyd is onder meer bekend van het album The Wall uit 1979. De plaat werd een van de bestverkochte albums ooit. Nadat de Berlijnse Muur was gevallen in 1989 gaf Waters een show in Berlijn met The Wall als thema.