Oekraïne: 70 procent regio Loehansk bezet door Rusland

70 procent van de regio Loehansk is in Russische handen, zegt gouverneur Serhi Hajdaj van het gebied in het oosten van Oekraïne. Delen die nog onder controle staan van Oekraïne liggen volgens hem voortdurend onder vuur en tientallen burgers raakten gewond of werden gedood.

Hajdaj schreef op Facebook dat er geen zogenoemde humanitaire corridors zijn die mensen de mogelijkheid bieden de regio veilig te verlaten. De informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.