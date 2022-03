Explosies gehoord in Kiev, ook elders nachtelijke beschietingen

In verschillende Oekraïense steden worden in de nacht van vrijdag op zaterdag gevechten en beschietingen gemeld. In hoofdstad Kiev werden minutenlang explosies gehoord in de verte door verslaggevers van CNN.

Het lijkt volgens een correspondent van de Amerikaanse zender te gaan om lucht- of artillerieaanvallen. Het is volgens haar niet duidelijk of die van Oekraïense of Russische zijde komen. Lokale Oekraïense media meldden dat er luchtalarmen zijn afgegaan.

Het Russische leger rukt op richting Kiev en in de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad wordt gevochten. Op satellietbeelden van het Amerikaanse technologiebedrijf Maxar is te zien dat Russische militairen vrijdag dichterbij de stad zijn gekomen.

Omsingelen

Volgens Oekraïne wil Rusland Kiev omsingelen en daarna innemen. Burgemeester Vitali Klitsjko stelde dat zijn stad genoeg essentiële goederen heeft voor de komende twee weken.Het tientallen kilometers lange Russische militaire konvooi dat sinds het begin van de maand even ten noorden van Kiev stilstond, is uiteengevallen en heeft zich volgens Maxar verspreid over de regio.

Behalve in Kiev waren er volgens Oekraïense media ook luchtalarmen te horen in Lviv, Odessa, Charkov, Tsjerkasy en in de noordoostelijke regio Soemy. In en rond de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv zou afgelopen nacht geschoten zijn, meldde de gouverneur van de regio op Telegram.