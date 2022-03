In veel steden bijeenkomsten tegen oorlog in Oekraïne

In veel Nederlandse dorpen en steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Groningen, worden zaterdag manifestaties gehouden om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. De steden sluiten zich daarmee aan bij een groot aantal Europese steden die vergelijkbare bijeenkomsten organiseren.

Europese steden die meedoen zijn onder meer Brussel, Florence, Frankfurt, Gent, Milaan, Nice, Parijs, Rome, Sevilla, Stuttgart, Stockholm, Tallinn, Riga en Zagreb. Het initiatief voor de acties komt van Eurocities, een netwerkorganisatie van meer dan tweehonderd Europese steden.

In Amsterdam begint om 18.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek op de Dam. Onder andere burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak. Op hetzelfde moment is in Rotterdam een bijeenkomst op Plein 1940. Onder meer Victoria Koblenko, Hugo Borst en de ambassadeur van Oekraïne werken mee aan het programma. Ook burgemeester Aboutaleb spreekt en draagt een gedicht voor.

In Groningen opent de Martinikerk om 11.00 uur voor ‘een moment van bezinning en solidariteit voor Oekraïne’. Onder meer Den Bosch, Tilburg, Nieuwegein en Apeldoorn openen zaterdag de deuren van het stadhuis om stil te staan bij de oorlog.