Atoomagentschap: stroomtoevoer Tsjernobyl deels hersteld

De stroomtoevoer naar de oude, in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is deels hersteld, meldt het internationaal atoomagentschap IAEA op basis van de Oekraïense netbeheerder. Bij beschietingen zijn volgens de netbeheerder stroomkabels beschadigd geraakt.

De kerncentrale, die zelf al jaren geen stroom meer opwekt, kan bij stroomstoringen 48 uur draaien op noodgeneratoren. De koelsystemen van de opslagfaciliteit voor verbruikte splijtstof vallen daarna uit, maar dat heeft volgens het IAEA ‘geen kritieke impact op de veiligheid’ omdat warmte ook zonder elektriciteit efficiënt kan worden afgevoerd. Ook zou er extra diesel zijn aangerukt om de generatoren aan de praat te houden.

De centrale van Tsjernobyl werd aan het begin van de Russische invasie ingenomen door Russische troepen, bijna twee weken geleden. Sindsdien zouden de 210 personeelsleden aan een stuk door werken. Er is geen internationaal toezicht meer op het terrein, waar in 1986 de grootste kernramp in de geschiedenis plaatsvond.

Volgens het IAEA zijn acht van de vijftien nucleaire reactoren op de vier kerncentrales in Oekraïne in bedrijf en zijn er geen afwijkende stralingsniveaus gemeten. Naast Tsjernobyl hebben de Russen ook de kerncentrale Zaporizja in handen, de grootste van Europa.

Volgens het atoomagentschap verstuurt die centrale weer automatisch data naar het hoofdkwartier van het IAEA in Wenen. Die aanvoer had enige tijd stilgelegen. Vanuit Tsjernobyl is de dataoverdracht nog niet hervat.