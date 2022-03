Oekraïne meldt fors minder evacuaties uit steden

Ruim 7100 mensen zijn vrijdag geëvacueerd uit vier Oekraïense steden, zei president Volodimir Zelenski in een televisietoespraak. Dat is een flinke daling ten opzichte van het aantal evacuaties op woensdag en donderdag. Toen spraken de autoriteiten over respectievelijk zo’n 40.000 en 35.000 evacués die via humanitaire corridors vertrokken.