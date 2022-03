Kermis in Westerpark Amsterdam ontruimd door politie

In het Westerpark in Amsterdam is vrijdagavond een kermis beëindigd nadat de politie een melding had gekregen dat daar een persoon met een vuurwapen was. De persoon werd gevonden en aangehouden.

De melding over het incident kwam rond 22.30 uur binnen. De politie ging vervolgens met ‘behoorlijk wat inzet’ ter plekke, aldus een woordvoerder. Die hadden ook werk aan wat vechtpartijen die uitbraken na de aanhouding. De kermis werd rond 23.00 uur beëindigd.