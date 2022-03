Satellietbeelden: Russen steeds dichter bij Kiev

Russische militaire eenheden blijven verder oprukken naar Kiev en vuren artillerie af richting woonwijken van de Oekraïense hoofdstad. Dat is volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies op te maken uit satellietbeelden die vrijdag zijn genomen.

In de buitenwijken van Kiev werd vrijdag gevochten. Volgens Oekraïne wil Rusland de stad omsingelen en daarna innemen. De zorgen nemen toe nu het stilstaande Russische konvooi ten noorden van de stad uiteen is gevallen en zich over de regio heeft gespreid.

Maxar stelt op basis van de satellietbeelden dat in de plaats Moschun even ten noordwesten van Kiev meerdere huizen en andere gebouwen in brand staan. Ook zouden er inslagkraters en grote schade te zien zijn.