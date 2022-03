Deutsche Bank trekt zich nu toch terug van Russische markt

De ommekeer volgt op berichten dat branchegenoten er wel voor kozen om Rusland te verlaten. De grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase kondigden donderdag een dergelijke stap aan. Maar op dat moment wilde Deutsche Bank er nog niet aan.

‘We krijgen vaak de vraag waarom we ons niet volledig terugtrekken uit Rusland’, zei topman Christian Sewing donderdag nog in een memo aan het personeel. ‘Het antwoord is dat dit indruist tegen onze waarden. We hebben klanten die Rusland niet van de ene op de andere dag kunnen verlaten.’

In een nieuwe verklaring stelt Deutsche Bank dat het concern inmiddels bezig is zijn banden met Rusland af te bouwen. Daarbij worden niet-Russische klanten geholpen met het afstoten van hun Russische belangen. Het gaat om een financiële terugtrekking. Een woordvoerder zei dat de stap van de bank niet geldt voor een speciale informatietechnologiehub in Rusland. Daar werkt evenwel de meerderheid van de 1700 medewerkers van het concern in Rusland.