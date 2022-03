VS straffen Russen voor steun aan Noord-Koreaans raketprogramma

De Verenigde Staten leggen sancties op aan twee Russen en drie Russische organisaties voor hun rol in het Noord-Koreaanse raketprogramma. De stap komt nadat Washington en Zuid-Korea hadden gemeld dat het regime in Pyongyang recent twee intercontinentale ballistische raketten (ICBM) hadden getest.

De vrees is dat Noord-Korea dit op korte termijn opnieuw doet met dergelijke raketten, die in principe de VS kunnen bereiken en mogelijk kunnen worden uitgerust met kernkoppen. Pyongyang bevroor het ICBM-programma en zijn kernproeven in 2017. Leider Kim Jong-un heeft gezinspeeld op een mogelijke hervatting.

Washington zei donderdag de lanceringen op 26 februari en 4 maart te beschouwen als een ‘serieuze escalatie’ die om een eensgezinde mondiale reactie vraagt. De Amerikaanse regering spreekt nu van een zware bedreiging van de mondiale veiligheid. De straf voor de ‘medeplichtige’ Russen heeft te maken met onderdelen die Rusland heeft geleverd.