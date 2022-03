Beurswaarde Chinese taxidienst Didi hard omlaag op Wall Street

De Chinese taxidienst Didi Global is vrijdag op Wall Street een groot deel van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Amerikaanse beleggers schrokken van het nieuws dat de branchegenoot van Uber zijn geplande beursnotering in Hongkong voorlopig uitstelt. De stemming op de beurzen in New York was sowieso somber na berichten dat er weinig progressie zit in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne.

Didi Global kelderde meer dan 44 procent. Het bedrijf slaagde er niet in tegemoet te komen aan de eis van Chinese toezichthouders voor de beursgang in Hongkong. Die willen dat het bedrijf zijn systeem waarop het met gevoelige gebruikersgegevens omgaat, wijzigt.

De financiële markten reageerden verder onder meer op opmerkingen van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. Daarnaast kwamen de Verenigde Staten met zwaardere sancties tegen Rusland vanwege de aanhoudende strijd in Oekraïne. President Joe Biden heeft gezegd dat voor Rusland de status van ‘permanente normale handelsbetrekkingen’ ingetrokken gaat worden, waarmee Rusland een zelfde behandeling zou krijgen als bijvoorbeeld Noord-Korea. Ook doen de Amerikanen Russische wodka, diamanten en visproducten zoals kaviaar in de ban.

Rivian

Aan het begin van de handelsdag stonden de belangrijkste beursgraadmeters nog in de plus, maar aan het slot van de sessie was sprake van duidelijke minnen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 32.944,19 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 4204,31 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 2,2 procent in tot 12.843,81 punten.

Rivian raakte een kleine 8 procent kwijt. De fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Ook waarschuwde Rivian dat de productiedoelstelling voor dit jaar mogelijk gehalveerd zal worden tot 25.000 voertuigen vanwege problemen in de toeleveringsketen.

Google

Google-moeder Alphabet en Meta, het bedrijf achter Facebook, gingen tot bijna 4 procent omlaag. De Europese Commissie begint een onderzoek naar een overeenkomst tussen Google en Meta over de manier waarop advertenties worden verkocht. Door de samenwerking tussen de twee grote partijen op het gebied van onlineadvertenties worden mogelijk andere adverteerders en concurrerende advertentienetwerken benadeeld.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,1 procent meer op 109,30 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 112,49 dollar per vat. De euro was 1,0915 dollar waard, tegen 1,0934 dollar bij het slot van de handel in Europa.