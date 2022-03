Belarus krijgt ‘moderne’ wapens van Rusland

Rusland gaat in de nabije toekomst ‘modern’ militair materieel leveren aan Belarus. Een woordvoerder van de Belarussische president Alexandr Loekasjenko meldde dat nadat het staatshoofd in Moskou vijf uur lang had gesproken met president Vladimir Poetin. Details werden niet gegeven.

De twee bondgenoten kwamen volgens het Belarussische persbureau ook overeen elkaar te blijven ondersteunen in het licht van de westerse sancties die beide landen opgelegd hebben gekregen.

Eerder op de dag beschuldigde Oekraïne Rusland ervan Belarus bij de oorlog tegen Oekraïne te willen betrekken door in Belarus onder valse vlag dorpen aan te vallen. Russische gevechtsvliegtuigen die uit het Oekraïense luchtruim kwamen zouden vrijdag dorpen in Belarus hebben aangevallen. Die ‘provocatie’ zou volgens Kiev als doel hebben Belarus in de oorlog in het buurland te betrekken.

Rusland heeft duizenden militairen via Belarus Oekraïne ingestuurd, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat Belarussische militairen daar actief zijn.